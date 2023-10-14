Тим Цзю ответил, готов ли сразиться с Чарло без всех поясов на кону

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю заявил, что готов сразиться с бывшим абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло в том случае, если в их поединке на кону не будут стоять все пояса.

«Хочу ли я драться с ним? Если он вернётся в первый средний вес, конечно. Он – чемпион, номер один, а я иду сразу за ним. Поэтому, если он уйдёт из дивизиона, я стану лучшим.

Я хочу побить его, потому что он является тем парнем, на которого я нацелился уже давно. Я поднимался в рейтингах, преследуя его. Меня не волнуют пояса. Я выбираю имя Чарло, и это всё, что мне нужно на данном этапе карьеры», — приводит слова Цзю BoxingScene.

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