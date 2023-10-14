Узбекский боксёр Эргашев сразится за титул чемпиона мира 26 ноября

Непобеждённый проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) узбек Шахджахан Эргашев (23-0, 20 KO) сразится за титул чемпиона мира 26 ноября в Лас-Вегасе (США).

Эргашев бросит вызов действующему обладателю титула IBF пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу (19-1, 19 KO). Поединок станет частью шоу от Showtime, которое возглавит бой Дэвида Бенавидеса и Деметриуса Андраде.

Шахджахану Эргашеву 31 год. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и на старте карьеры выступал в России, после чего перебрался в США.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец стал профессионалом в 2015 году и в июле 2019-го одержал первую крупную победу, досрочно остановив российского проспекта Максима Дадашева. В феврале Матиас завоевал титул IBF, за неполные пять раундов остановив аргентинца Йеремиаса Понсе (30-1, 20 KO).