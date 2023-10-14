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Руис: Джошуа не будет драться с Уайлдером, он боится

Руис: Джошуа не будет драться с Уайлдером, он боится
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о потенциальном бое между соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Джошуа не будет драться с Уайлдером. Он боится. Я считаю, что Уайлдер способен победить его. Но я хотел бы подраться с Уайлдером», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году. Уайлдер не выступал с октября 2022 года, когда также нокаутировал Хелениуса.

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