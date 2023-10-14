Долидзе: победитель моего боя с Каннонье должен бороться за титул UFC

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе высказался о предстоящем поединке с американским экс-претендентом на титул Джаредом Каннонье, который состоится 3 декабря в США.

«Мы все знаем, Шон Стрикленд – чемпион. Джаред побеждал его. Если я выйду и сделаю то, что требуется, если всё пройдёт так, как я планирую, получится очень интересная ситуация, потому что, как по мне, победитель этого боя должен бороться за титул.

Я благодарен, UFC дают мне хороших соперников. В свой первый день в UFC я сказал: «Ребята, просто давайте мне хорошие имена. Мне всё равно, кто они, просто сделайте это». Я не хочу быть сильнейшим среди посредственных бойцов. Хочу драться с лучшими парнями», — сказал Долидзе в интервью MMAJunkie.