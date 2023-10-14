Волкановски — о реванше с Махачевым: уже начал скучать без боя

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски, комментируя анонс реванша с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым, признался, что не выступил бы до января, если бы не согласился драться на коротком уведомлении на UFC 294.

«Мне нужно было ждать до января, я разговаривал с боссами и сказал, что не хочу ждать до января, но мне ответили, что ничего нельзя сделать. Довольно честно…

Итак, мы начали ждать и несколько заскучали. Но теперь всё стало захватывающим. Безумие… Я не хотел ждать поединка, и теперь мне вообще не придётся это делать», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

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