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«Его нельзя называть стариком». Рахмонов прокомментировал анонс боя с Томпсоном

«Его нельзя называть стариком». Рахмонов прокомментировал анонс боя с Томпсоном
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал анонс поединка с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном, который состоится на турнире UFC 296.

«Он, конечно, возрастной боец, но хороший, топовый. Почему старик? Он хорошо дерётся. В последнем бою у Холланда выиграл. Он хорошо дышит, хороший ударник, терпеливый. Его нельзя называть стариком.

Могу ли стать претендентом? Не знаю, нужно смотреть ситуацию. Сейчас же Колби Ковингтон с Леоном Эдвардсом будет драться. Белал Мухаммад может подраться [за титул]. Думаю, один-два боя у меня до титула. Если возможность будет после этого боя подраться, я с удовольствием соглашусь», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу IGORKAKDELA.

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