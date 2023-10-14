Рахмонов заявил, что отказался быть запасным для боя Эдвардса и Ковингтона

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов заявил, что отказался быть запасным бойцом для титульного поединка между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«У меня не было приглашения выступить на коротком уведомлении, но хотели, чтобы я страховал бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

Они что-то не захотели нормальные деньги заплатить, и мне было интереснее подраться, чем просто так ждать, что кто-то из них травмируется. Но вроде как Мухаммад Белал согласился. Обычно, кто страхует, он следующим титульный бой получает. Вероятность есть», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу IGORKAKDELA.