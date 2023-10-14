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Махачев опубликовал фото с Хабибом перед реваншем с Волкановски

Махачев опубликовал фото с Хабибом перед реваншем с Волкановски
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал совместное фото с членом Зала славы и соотечественником Хабибом Нурмагомедовым, помогающим ему на заключительной стадии подготовки к реваншу с австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 284.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

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