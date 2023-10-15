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Фрэмптон определился с фаворитом поединка Фьюри и Усика

Фрэмптон определился с фаворитом поединка Фьюри и Усика
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон поделился мнением о фаворите в поединке британского тяжеловеса Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Фрэмптон скорректировал своё предположение, исходя из последнего боя украинца против Даниэля Дюбуа.

«Думаю, что Фьюри однозначный фаворит в этом поединке. Я всегда думал, что он фаворит, но после выступлений Усика в бою против Дюбуа кажется, что ему можно сделать больно от попаданий по корпусу.

Это более чем подвластно Фьюри. Он умеет боксировать, он жёсткий и устойчивый. Но он в том числе сложён как монстр, и я считаю, что поэтому он победит», — сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу Up Front With Simon Jordan.

Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде, однако ранее Дюбуа нанёс удар в спорную точку тела украинского боксёра, который рефери поединка посчитал ударом ниже пояса.

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