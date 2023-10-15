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Тимофей Цзю сообщил, когда планирует провести защиту титула чемпиона мира

Тимофей Цзю сообщил, когда планирует провести защиту титула чемпиона мира
Тимофей Цзю
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Австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю рассказал, когда планирует провести следующий титульный поединок.

«Бой в марте 2024 года — это было бы идеально. Немного времени на передышку и восстановление. Потому что этот год был сумасшедшим, в нём было три боя и все на топовом уровне. Переполненные арены. Я почти не был дома, готовился в диком режиме. Сейчас в планах немного отдохнуть и снова за работу», – сказал Тимофей Цзю на пресс-конференции после боя с Мендосой.

Напомним, бой между Цзю и Мендосой продлился все 12 раундов и по его итогам победу единогласным судейским решением одержал Тимофей.

Отметим, что после победы над Мендосой Цзю продлил беспроигрышную серию до 24 поединков. Для американского боксёра это поражение стало третьим в карьере.

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