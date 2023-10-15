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Кравцов высказался о победе Тимофея Цзю в титульном бою с Мендосой

Кравцов высказался о победе Тимофея Цзю в титульном бою с Мендосой
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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о поединке Тимофея Цзю, сына прославленного российского боксёра Кости Цзю, и американского боксёра Брайана Мендосы.

«В целом хороший бой, мне понравилось. В первой половине поединка, скажем так, не всё получалось, а потом начал доминировать. Хорошо, уверенно выиграл. Вопросов к этому не должно возникнуть. Даже по судейству, я посмотрел карточки, оценили всё 8-4 по раундам, всё справедливо», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В результате победы Цзю подтвердил временный титул чемпиона мира по версии WBС и завоевал титул WBO в первой средней весовой категории. Всего на счету Цзю 24 победы в 24 поединках на профессиональной арене.

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