«Не по Сеньке шапка». Кравцов оценил перспективы Тима Цзю провести бой с Канело

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов усомнился в том, что Тимофей Цзю способен противостоять мексиканскому боксёру Саулю Альваресу. Напомним, ранее Цзю одолел Брайана Мендосу, а Канело победил американца Джермелла Чарло.

«Канело? Ну до него ему ещё далеко, где Канело и где Тимофей. Во-первых, они в разных весовых категориях, а во-вторых, любой посыл с упоминанием Канело — это для продвижения собственного имени. А по факту он сам прекрасно понимает, что ему не светит бой с Канело и по уровню он… мягко говоря, не по Сеньке шапка. При всём уважении к нему как к боксёру», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой между Цзю и Мендосой продлился все 12 раундов и закончился победой Цзю единогласным судейским решением.