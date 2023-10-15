Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: Тимофей правильно вызывает Чарло, остальные неинтересны с точки зрения финансов

Кравцов: Тимофей правильно вызывает Чарло, остальные неинтересны с точки зрения финансов
Тимофей Цзю
Комментарии

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов прокомментировал вызов австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю в адрес американца Джермелла Чарло.

«Тимофей правильно вызывает Чарло. Особенно если брать с точки зрения денежных боёв. Для Цзю предпочтителен именно Джермелл. Остальные, скажем так, с точки зрения финансов не совсем интересны», – сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, сегодня, 15 октября, на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия) Цзю единогласным решением судей победил американца Брайана Мендосу. Благодаря этой победе Тимофей продлил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Это поражение стало для Мендосы третьим в карьере.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кравцов высказался о победе Тимофея Цзю в титульном бою с Мендосой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android