Кравцов: Тимофей правильно вызывает Чарло, остальные неинтересны с точки зрения финансов

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов прокомментировал вызов австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю в адрес американца Джермелла Чарло.

«Тимофей правильно вызывает Чарло. Особенно если брать с точки зрения денежных боёв. Для Цзю предпочтителен именно Джермелл. Остальные, скажем так, с точки зрения финансов не совсем интересны», – сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, сегодня, 15 октября, на арене Gold Coast Convention Centre в Бродбиче (Австралия) Цзю единогласным решением судей победил американца Брайана Мендосу. Благодаря этой победе Тимофей продлил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Это поражение стало для Мендосы третьим в карьере.