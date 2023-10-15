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Трояновский оценил перспективы Тима Цзю подраться с Кроуфордом и Канело

Трояновский оценил перспективы Тима Цзю подраться с Кроуфордом и Канело
Тимофей Цзю
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский оценил перспективы австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю подраться с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом (Канело).

«До Канело он не созрел ещё. Совсем другой уровень. С Чарло – более реальный бой. Я считаю, что ему, чтобы выйти с Теренсом, нужно хотя бы приблизительно добиться того, чего добился Кроуфорд. Я даже не беру сейчас форму и уровень. Просто добиться такого же признания. Кроуфорд больше работы сделал, он всех основных соперников поубирал. Чтобы встретиться с Теренсом, ему ещё нужно заслужить этот шанс», — сказал Эдуард Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее Тим Цзю победил американца Брайана Мендосу единогласным решением судей.

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