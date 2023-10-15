«Можно понять». Анкалаев объяснил критику Даны Уайта в его адрес

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о словах генерального директора организации Даны Уайта, оставшегося недовольным его поединком с поляком Яном Блаховичем.

Напомним, титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем состоялся на турнире UFC 282 в декабре 2022 года и завершился вничью по итогам пяти раундов.

«Он сказал, что меня избивали два раунда? Может, хотел обратное сказать, что я его избивал два раунда последних (улыбается)?

Это его мнение. Его тоже можно понять, это бой за пояс, и он получится таким… не дотягивающим», — сказал Анкалаев в интервью MMA.Metaratings.ru.