Корешков ответил, есть ли у Волкановски шансы в реванше с Махачевым

Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков высказался о предстоящем реванше между соотечественником Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«На самом деле шансы у Волкановски маленькие. Бой пройдёт в Абу-Даби — там есть свои климатические особенности, часовые пояса. По-хорошему, для подводки надо приехать туда недели за три. Все эти особенности сильно влияют на самочувствие и функционал. Если Волкановски не тренировался, то шансы на победу у него есть в первом раунде и начале второго», — приводит слова Корешков MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.