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Корешков объяснил, почему Усман может дать бой Чимаеву на UFC 294

Корешков объяснил, почему Усман может дать бой Чимаеву на UFC 294
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Бывший чемпион Bellator, российский боец смешанного стиля Андрей Корешков высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усманом и непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым.

«Усман — заслуженный и сильный боец, крупный для 77 кг. У него даже в соцсети написано — 84 кг. Наверное, изначально он был средневесом.

На фоне Хамзата он не будет проигрывать в габаритах и мощи. При этом не будет гонять вес. У Усмана нет физических данных Пауло Косты. Он не большой, но у него свой стиль и большой опыт, много пятираундовых поединков. Приличная физика, неплохая техника. Он хорошо борется, и борется интереснее Косты. Насколько он тренирован, вопрос неоднозначный», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, поединок Усмана и Чимаева состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

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