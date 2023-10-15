Менеджер Махачева — об организации боя с Волкановски: сначала позвонил Хабибу

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянина Ислама Махачева, высказался об организации реванша с австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Первым делом позвонил Хабибу — я всегда так поступаю. Он сказал, что разницы нет, будем драться с любым. Затем я позвонил Исламу, и он сказал: «Если Хабиб сказал «да», значит, так тому и быть. Просто организуйте бой». Я сказал: «Нет проблем». После я позвонил UFC и дал ответ», — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN.

Напомним, первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.