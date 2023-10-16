«Скоро увидимся, приятель». Махачев обратился к Волкановски за неделю до реванша

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев подвёл итоги подготовки к выступлению на турнире UFC 294, который состоится в ночь с 21 на 22 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, бразилец Чарльз Оливейра отказался от поединка из-за рассечения, полученного на тренировке, после чего на десятидневном уведомлении согласился выступить действующий чемпион полулёгкого веса (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски.

«Финишная прямая, это финишная прямая. Вся тяжёлая работа позади, теперь настало время сосредоточиться на весосгонке и поединке. Мы закончили последний тяжёлый спарринг, два дня отдыха, и в понедельник мы отправимся на Бойцовский остров UFC. Скоро увидимся, приятель», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Anatomy of Fighter.