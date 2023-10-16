Мишель Перейра объяснил решение выйти на бой с Петроски с израильским флагом

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) Мишель Перейра рассказал, почему он поддержал Израиль перед своим поединком с Андре Петроски.

«Я это решение принял из-за происходящей войны, у меня в Израиле много друзей. И я видел много видеороликов, которые буквально разорвали мне сердце. Я сам отец, и, когда я вижу, как страдают дети, моё сердце разрывается. Так что я решил выйти с флагом, чтобы поддержать Израиль.

Я знал, что нокаутирую его, но думал, что это произойдёт во втором раунде. Однако это получился идеальный бой. Я очень рад. Я увидел свой шанс, хорошо попал и вырубил его. Всё закончилось так быстро, что он даже не успел никак удивить меня», — сказал Перейра на пресс-конференции после боя.