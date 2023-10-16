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69% читателей «Чемпионата» уверены, что Махачев победит Волкановски

69% читателей «Чемпионата» уверены, что Махачев победит Волкановски
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Несколько дней назад «Чемпионат» начал опрос среди своих читателей на тему того, кто станет победителем в поединке между россиянином Исламом Махачевым и Александром Волкановски. 69% респондентов считают, что представитель России сможет защитить титул.

Отметим, что опрос продолжается.

Поединок Махачева и Волкановски станет реваншем боя на UFC 284, который закончился победой Ислама по единогласному решению судей. Публика и многие бойцы были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.

Бой, который пройдёт в Абу-Даби, состоится за чемпионство в лёгком весе, которым обладает россиянин. Сам Александр является обладателем титула в полулёгком весе.

После поражения в бою против Махачева Волкановски провёл бой минувшим летом против мексиканца Яира Родригеса. Австралиец одержал победу нокаутом.

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