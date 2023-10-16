Махачев: предыдущий бой с Волкановски был самым трудным в моей жизни

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о том, что его первый поединок с Александром Волкановски был сложнейшим в его карьере.

«Предыдущий бой с Волкановски был самым трудным в моей жизни, потому что я впервые в жизни дрался пять раундов. Но я наносил очень тяжёлые удары, переводил его, забирал спину. Спросите его: что ты сделал, чтобы выиграть этот бой? Некоторые люди говорят, что бой был близким, потому что они видели только последнюю минуту. Но люди, понимающие в ММА, знают, что я выиграл единогласным решением», — приводит слова Махачева YouTube-канал UFC.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.