Махачев: я вдохновляю людей из Дагестана просто тем, что иду за своей мечтой

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев перед поединком с Александром Волкановски высказался по поводу Дагестана.

«Я с большой гордостью представляю Дагестан. До того, как Хабиб выиграл титул, многие люди вообще не знали о Дагестане. Я вдохновляю людей из Дагестана просто тем, что иду за своей мечтой. Я каждый день усердно тренируюсь, чтобы быть чемпионом UFC», — сказал Махачев на YouTube-канале UFC.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.