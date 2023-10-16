Хабиб Нурмагомедов: когда защищаешь титул, эмоции уже не те, что при его завоевании

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов перед титульным поединком Ислама Махачева высказался об эмоциях, которые испытывает боец при завоевании чемпионства.

«Когда защищаешь титул, конечно, это здорово, но ты уже не почувствуешь тех эмоций, как когда ты впервые выиграл титул. Когда ты выигрываешь титул, то испытываешь эмоции, которые больше никогда не испытаешь в жизни.

Когда Ислам бился в Абу-Даби, там была половина Дагестана, там были все его родные», — приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал UFC.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: