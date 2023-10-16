Волкановски: я ходил с улыбкой до ушей после новости о реванше с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски рассказал о своих эмоциях после того, как ему предложили провести реванш с Исламом Махачевым.

«Когда мне позвонили с предложением о бое, я нисколько не колебался. Наверное, на моём лице сразу появилась улыбка. Я сказал: «Давайте сделаем это», — и разрешил менеджеру вести переговоры. Он спросил меня, сделаю ли я вес. Я ответил, что об этом можно не волноваться.

На следующий день я буквально ходил с улыбкой до ушей, думая о том, как это безумно, но в то же время был счастлив. Честно говоря, мне это было необходимо», — приводит слова Волкановски MMA Fighting.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: