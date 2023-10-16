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Стал известен весь кард турнира TOP DOG 24 с главным боем Гарри — Имеля

22 октября в Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 24. В главном бою вечера Игорь «Имеля» Ионов (три победы — одно поражение) встретится с Игорем «Гарри» Барабановым (четыре победы — два поражения в HFC).

В соглавном бою вечера состоится международный поединок: чемпион TOP DOG в лёгком весе Кантемир Калажоков (семь побед — ноль поражений) проведёт поединок против гостя из Казахстана Азамата «Каскыра» Еспая.

Кард турнира TOP DOG 24:

1. Шахабидин «Killer» Егамов — Семён Набокин.

2. Гия «Людоед» Торчинава — Алексей «Старый» Репалов.

3. Руслан «Ярый» Алияров — Матвей «Южный» Тикиджиев.

4. Максим «Балу» Бармин — Николай «Учитель» Шевяков.

5. Александр «Малыш» Михаськов — Гази «Зохан» Газимагомедов.

6. Артак Саркисян — Максим «Мако» Савушкин.

7. Иван «Мастак» Нушкин — Иса «Тандовский» Исаев.

8. Ильяс BadBoy Садыков — Тимур «Доктор» Акаимов.

9. Азамат «Каскыр» Еспай — Кантемир Калажоков.

10. Игорь «Гарри» Барабанов — Игорь «Имеля» Ионов.