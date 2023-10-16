«Сбросил 68 кг». Фьюри иронично высказался о подготовке к бою с Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о подготовке к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.

Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете», — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.

Ранее Бернард Хопкинс сказал, как закончится бой Фьюри — Нганну.

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