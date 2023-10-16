«Я ошибался по поводу него». Шакур Стивенсон отреагировал на победу Тима Цзю

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон прокомментировал выступление действующего обладателя титула WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тима Цзю в поединке с американцем Брайаном Мендосой.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 15 октября, в Австралии и завершился победой Цзю единогласным судейским решением (116-112, 116-111, 117-111).

«Я ошибался по поводу Тима Цзю, вчера он выглядел лучше, чем я думал», — написал Стивенсон в социальных сетях.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.