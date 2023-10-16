Чемпион WBO в полулёгком весе определится 10 декабря

Чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) кубинец Робейси Рамирес (13-1, 8 KO) возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank, который состоится 10 декабря в США, сообщает BoxingScene.

Рамирес проведёт защиту титула против 29-летнего мексиканского проспекта Рафаэля Эспинозы (21-0, 18 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и практически все свои поединки провёл на родине.

Робейси Рамиресу 29 лет. Кубинец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), а также триумфатором Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал в профессионалах в 2019 году и уступил в первом же поединке, однако отквитал поражение. В апреле 2023-го сразился за мировой титул, перебоксировав ганского экс-чемпиона Айзека Догбо.