Тренер Смита: мы готовимся к молодому Бетербиеву, он неспроста так долго был чемпионом

Джеймс Макгирт, тренер британского полутяжеловеса Каллума Смита (29-1, 21 KO), высказался о предстоящем поединке подопечного с действующим обладателем титулов WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO), который состоится 14 января в Квебеке (Канада).

«Каллум спокоен, потому что у него нет поводов для волнения. Если бой откладывается на пару месяцев, он говорит: «Нет проблем». Суть заключается в том, чтобы не зацикливаться на том, что будет делать Бетербиев. Главное, что должны сделать мы, чтобы победить и пойти дальше.

Послушайте, Бетербиев неспроста так долго был чемпионом. Он определённо умеет драться. Я не смотрю на него в надежде на то, что он начал сдавать. Мы готовимся к молодому Бетербиеву», — приводит слова Макгирта Light Out.