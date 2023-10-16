Шара Буллет — о дебюте в UFC: хочу показать, что уровень российских MMA не слаб

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем дебюте в промоушене UFC, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Теперь моя сфера влияния вошла в UFC, и я готов бомбить и показать, что уровень российских MMA не так уж слаб и может конкурировать с топами. Я намерен играть на полную и готов показать всё, на что способен. Чем сильнее соперники напротив меня, тем больше меня это мотивирует», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и провёл в общей сложности 15 боёв, во всех одержав победу. На турнире UFC 294 Магомедов сразится с бразильцем Бруно Силвой (23-9).