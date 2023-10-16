Волкановски показал актуальную форму за неделю до реванша с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски опубликовал фотографии с тренировки в преддверии реванша с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Неделя боя», — написал Волкановски в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Фото: из личного архива Алекса Волкановски

Напомним, изначальным соперником Махачева должен был стать Чарльз Оливейра, однако бразильский экс-чемпион снялся из-за рассечения, полученного на подготовке, после чего Волкановски согласился выступить на десятидневном уведомлении.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением, Волкановски впервые проиграл в UFC.

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Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: