Фьюри — об Усике: стряхну малыша, как дождик со своего плеча

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) высказался об ожидаемом поединке с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который может состояться уже в конце года.

«Я разберусь с малышом. Я стряхну его, как дождик со своего плеча. Но перед этим днём я буду выкладываться на сто процентов с каждым противником, которого повстречаю», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

Материалы по теме «Его раздавят после шести раундов». Бриедис дал прогноз на бой Усика и Фьюри

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри