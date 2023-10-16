Биспинг: дю Плесси, вероятно, разозлился, узнав о бое Усмана и Чимаева

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал организацию отборочного поединка в среднем весе (до 84 кг) между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это может вызвать удивление, потому что достойных претендентов хватает. Итак, если мы посмотрим на рейтинг, мы увидим, что Шон Стрикленд – чемпион, который недавно одержал великолепную победу над Исраэлем Адесаньей, четыре раунда к одному.

Номер два — Дрикус дю Плесси. Можно решить, что он по-настоящему разозлился, услышав эту новость. Потому что после того, как он побил Роберта Уиттакера, после победной серии, где он финишировал большинство парней, он должен драться за пояс», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.