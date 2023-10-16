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Кормье отреагировал на организацию реванша Махачева и Волкановски

Кормье отреагировал на организацию реванша Махачева и Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал организацию реванша между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если и есть кто-то, кто остаётся в форме и готов провести пятираундовый бой за титул на десятидневном уведомлении, то это Александр Волкановски. Он лучший боец вне зависимости от весовой категории.

Он раз за разом доказывал, что парни из полулёгкого веса не могут с ним конкурировать. Он был самым доминирующим парнем за долгое время, и в первом бою с Исламом у него было много успешных моментов. Очевидно, он уверен в себе после того, что сделал в первом бою», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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