Звезда джиу-джитсу Гордон Райан — о допинге: чем выше тестостерон, тем зрелищнее бойцы

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу американец Гордон Райан высказался о конфликте UFC и антидопинговой организации USADA.

«Если UFC «откатится» к прежним временам, это будет потрясающая новость. Причина, по которой люди смотрят профессиональный спорт – зрелищность. Лишь немногие, смотрящие профессиональный спорт, хотят преуспеть в нём.

Чем выше тестостерон, тем сильнее атлеты, они получают меньше травм, быстрее восстанавливаются, дольше соревнуются и делают это интереснее и динамичнее. Они лучше выглядят, привлекают больше внимания и зарабатывают больше денег», — написал Райан в социальных сетях.

Ранее стало известно, что компания Drug Free Sport International станет партнёром UFC начиная с 1 января 2024 года.