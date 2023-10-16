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Кормье: на этот раз Махачев не будет недооценивать Волкановски

Кормье: на этот раз Махачев не будет недооценивать Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что россиянин Ислам Махачев недооценил австралийца Алекса Волкановски в их первом бою, состоявшемся на турнире UFC 284 в феврале.

«Ислам сразу же сказал: «Спасибо, что принял бой. Не используй это [короткое уведомление] как оправдание». Я верю, что в первом бою Ислам немного недооценил этого парня. Думаю, что он отнёсся к нему легкомысленно и посчитал, что сможет финишировать его.

Мне показалось, что Махачев дрался вначале слишком агрессивно. Если вы знаете Ислама, то знаете, что он так не дерётся. Думаю, у него была мысль завершить бой досрочно, потому что Волкановски меньше, и он был удивлён тем, насколько он хорош», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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