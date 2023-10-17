Волкановски: люди говорят, мне нечего терять, но я хочу пояс Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски признался, что не согласен с мнением части MMA-сообщества, считающей, что он не испытывает психологического давления перед реваншем с россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Многие люди ведут себя так, как будто мне нечего терять. Вы знаете о том, как говорят, и это неправда. Все знают, что я хочу провести этот реванш, я хочу этот пояс, и если я проиграю, то не получу возможность в ближайшее время.

Давайте оставаться реалистами: реванш не состоялся бы в ближайшем будущем. Вы слышали, Махачев говорил о том, чтобы подняться весе. Что, если это моя единственная возможность?» — сказал Волкановски в подкасте The MMA Hour.