«Я его прикончу». Волкановски — о бое с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.

«Думаю, я его прикончу. Думаю, вы увидите одну из самых опасных версий Алекса Волкановски. Я просто не могу себе позволить какой-то другой вариант. Не могу оставлять всё на усмотрение судей. Я должен просто выйти сделать громкое заявление. Если я его вырублю, то это будет сумасшедшее зрелище, которое увидит весь мир», — сказал Волкановски в подкасте The MMA Hour.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: