Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российский боец Умар Нурмагомедов потерял одну позицию, и теперь занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

Джонатан Мартинес, в минувшие выходные одержавший победу в поединке с Адрианом Янезом, поднялся на две позиции (с 13-го на 11-е).

Стоит также отметить, что Эдсон Барбоза вышел на 11-ю строчку в полулёгком дивизионе.

Произошли изменения и в рейтинге лёгкого дивизиона: Бобби Грин вышел на 12-е место, Роб Фонт опустился на 13-е.