Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC
Комментарии

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российский боец Умар Нурмагомедов потерял одну позицию, и теперь занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

Джонатан Мартинес, в минувшие выходные одержавший победу в поединке с Адрианом Янезом, поднялся на две позиции (с 13-го на 11-е).

Стоит также отметить, что Эдсон Барбоза вышел на 11-ю строчку в полулёгком дивизионе.

Произошли изменения и в рейтинге лёгкого дивизиона: Бобби Грин вышел на 12-е место, Роб Фонт опустился на 13-е.

Материалы по теме
Все результаты турнира UFC Fight Night 230
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android