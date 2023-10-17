UFC может разместить цитату Махачева на стене арены в Лас-Вегасе

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что он хочет разместить цитату российского бойца Ислама Махачева на арене в Лас-Вегасе.

Ранее Махачев сказал: «Что означает титул чемпиона? Он означает, что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе всё равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали».

«Надо узнать, сделано это уже или нет, но я позвонил своим парням вчера и сказал: «Хочу, чтобы эта фраза Махачева была на стене в Apex. И в Институте UFC тоже! Настолько мне нравится такой подход!» — сказал на это Уайт.

Напомним, реванш Махачева и Александра Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: