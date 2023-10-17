Врач-эксперт высказалась о стафилококке, из-за которого Коста снялся с турнира UFC 294

Айшат Идармачева, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, дала комментарий по поводу стафилококка, из-за которого Пауло Коста снялся с турнира UFC 294.

«В пределах медицинской нормы стафилококк встречается у 30-40% людей, но на фоне снижения местного иммунитета он может вызывать осложнения в виде инфекций кожи – например, фурункулов. В некоторых случаях инфекция может приводить к развитию сепсиса. Особенно опасны фурункулы в области носогубного треугольника. Есть риск того, что инфекция может попасть в головной мозг.

Обычно наибольшее количество стафилококка обнаруживается в слизистой носа. Стафилококк может распространяться при тесном контакте, поэтому основной профилактикой стафилококковой инфекции является уменьшение контакта с носителем стафилококка. Что касается спортсменов, то это частая для них инфекция. Вероятность заразиться стафилококком у спортсменов велика из-за обильного потоотделения во время спаррингов и травм/царапин, которые появляются на коже. С целью уменьшения количества стафилококка на коже и в носу пациенту может быть назначена такая процедура, как деколонизация, то есть избавление от колоний стафилококка с кожи. Эта процедура состоит из нескольких этапов, включающих использование назальной мази «Мупироцин» в течение недели, а также очищение жилого помещения или, например, спортивного зала от этого стафилококка. Чтобы защититься от кожного стафилококка, следует исключить тесные контакты с носителями стафилококка, а также использовать только личные гигиенические принадлежности (бритва, зубная щётка и т.д.)», — сказала Идармачева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.