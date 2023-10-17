Стало известно, когда Тимофей Цзю проведёт свой следующий поединок

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю рассказал, когда его клиент проведёт следующий поединок.

«Тим вернётся в любое время с февраля до марта. Более конкретная дата будет зависеть от оппонента. Думаю, в следующем месяце мы начнём работу по следующему поединку», — сказал Роуз.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.