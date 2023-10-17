Шара Буллет: хотелось UFC ещё отложить на год-два

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о том, что он хотел бы чуть позже появиться в UFC.

«Хотелось UFC ещё отложить на год-два. Я думал попиратствовать где-то, подраться в России… забрать весь жемчуг и золото, а потом в Америку. Но всевышний дал возможность сразу это всё переступить, перехватив всё золото в UFC. В российских промоушенах к поясам меня не хотели подпускать, потому что они знали, что я пиратствую, забираю всё, что есть. Из-за этого были сложности. А UFC – самый главный жемчуг и золото», – сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и провёл в общей сложности 15 боёв, во всех одержав победу. На турнире UFC 294 Магомедов сразится с бразильцем Бруно Силвой (23-9).