Кормье: Махачев недооценил Волкановски в первом бою

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье дал комментарий по поводу первого поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«В первом бою Ислам немного недооценил этого парня. Думаю, что он отнёсся к нему легкомысленно и посчитал, что сможет финишировать его. Мне показалось, что Махачев дрался вначале слишком агрессивно. Думаю, у него была мысль завершить бой досрочно, потому что Волкановски меньше, и он был удивлён тем, насколько он хорош», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: