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Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски. Видео

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски. Видео
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В Сети появилось видео подготовки российского бойца Ислама Махачева к поединку с Александром Волкановски, который состоится в ближайшие выходные. Помогает ему в этом экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

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