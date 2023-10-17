Немков прокомментировал новость о закрытии Bellator

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), дал комментарий по поводу информации о том, что промоушен в скором времени будет закрыт.

«Я не знаю, откуда у Берхамова такая информация. Я разговаривал с менеджерами Bellator. Они сказали, что на следующий год уже запланировано несколько турниров, поэтому 301-й не будет последним. Но конкретной ясности нет даже у них. Когда сама компания объявит, тогда и будет понятно. Если говорить о будущем, то уже по факту закрытия лиги я буду решать, с кем продолжать сотрудничество — с UFC или PFL», — приводит слова Немкова Metaratings.

Российский боец смешанных единоборств Мухамед Берхамов рассказал, что Bellator в скором времени прекратит своё существование.