Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С младшими». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с Махачевым из зала в Абу-Даби

«С младшими». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с Махачевым из зала в Абу-Даби
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией из зала в Абу-Даби, где сейчас проходит подготовка к поединку Ислама Махачева против Александра Волкановски.

«В Абу-Даби с младшими», — подписал фото Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Хабиб помогает своему товарищу при подготовке.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android