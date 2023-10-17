«С младшими». Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с Махачевым из зала в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился фотографией из зала в Абу-Даби, где сейчас проходит подготовка к поединку Ислама Махачева против Александра Волкановски.

«В Абу-Даби с младшими», — подписал фото Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Хабиб помогает своему товарищу при подготовке.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски: