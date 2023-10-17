Гэтжи: я хотел бы встретиться с победителем пары Махачев — Волкановски

Американский боец UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи рассказал о своём желании подраться с победителем пары Ислам Махачев — Александр Волкановски.

«Мне кажется, Ислам снова одержит победу над Волкановски. Возможно, более убедительно, но посмотрим. В бою может случиться всё что угодно в любой момент. Я хотел бы встретиться с победителем этого боя и обладателем пояса», — сказал Гэтжи для YouTube-канала Meta MMA.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.