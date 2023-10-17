Ильяс Хамзин оценил шансы Шары Буллета завоевать чемпионский пояс UFC
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.
«Почему нет? У парня всё для этого есть. Он обученный, с базой тайского бокса. Он из Дагестана, проблем с борьбой не должно возникнуть, как и со спарринг-партнёрами. Все данные есть, чтобы заявить о себе и добраться до титула. И возраст, и навыки – всё к этому располагает», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и провёл в общей сложности 15 боёв, во всех одержав победу. На турнире UFC 294 Шара Буллет сразится с бразильцем Бруно Силвой (23-9).
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